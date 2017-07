Skûtsjesilen voortaan te volgen in 3D via track & trace

Liefhebbers van het SKS skûtsjesilen kunnen deze zomer hun favoriet tot op de meter nauwkeurig volgen. Omrop Fryslân introduceert dit jaar een nieuw track & trace systeem. Met dit systeem kunnen mensen via Omrop Fryslân precies volgen welk skûtsje aan kop gaat en hoe het klassement eruitziet. De track & trace beelden zijn te zien op televisie en in de skûtsjelivestream op Omropfryslan.nl en de Omrop-app.

De SKS heeft het systeem zelf laten ontwikkelen. De techniek die wordt gebruikt, is gelijk aan die bij de Olympische Spelen en andere internationale zeilwedstrijden. Alles wordt in 3D-beelden getoond. "Door samenwerking met Omrop Fryslân krijgt het skûtsjesilen nu een extra dimensie", vertelt Hilda Boesjes van de SKS. "Aan de voorkant zijn wij een traditionele sport maar aan de achterkant werken we al jaren aan eigentijdse technische ontwikkelingen."

Ook hoofdredacteur Klaas Geert Bakker van Omrop Fryslân is trots op het nieuwe systeem. "Track & trace is een prachtig instrument om ons skûtsjeverslaggeving nog beter te maken. De animaties zien er mooi uit, dus het is ook een genot om naar te kijken."

Zaterdag 5 augustus gaat het SKS skûtsjesilen van start. Alle wedstrijden zijn te volgen bij Omrop Fryslân. Nieuw dit jaar is de skûtsjestream met rechtstreeks en integraal verslag van het zeilen. Dit is een live kanaal met Fries commentaar bij de beelden, maar zonder nieuws en muziek tussendoor.