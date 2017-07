Kozijnenfabriek Europrovyl verdubbelt ruimte in Leeuwarden

Op bedrijventerrein De Hemrik in Leeuwarden wordt momenteel gebouwd aan de grootste fabriek voor kunststof kozijnen in Nederland. Als alles volgens plan gaat zal Europrovyl op die locatie eind dit jaar de deuren openen. Dat bedrijf zit nu nog in Augustinusga, maar heeft daar niet genoeg plaats voor uitbreiding.

Europrovyl heeft meer ruimte nodig omdat de vraag naar kunststof kozijnen toeneemt. De nieuwe fabriek wordt meer dan twee keer zo groot en krijgt een productiecapaciteit van 1200 kozijnen per week.