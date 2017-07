Geen Fries en Nedersaksisch in cultuurprogramma We the North

In de plannen van het cultuurprogramma We the North ontbreekt het Fries en het Nedersaksisch, waaronder het Stellingwerfs. Dat constateert het Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT). Het heeft een brief geschreven aan de organisatie achter We the North, de drie noordelijke provincies en de gemeenten Leeuwarden, Groningen, Assen en Emmen.

Het EBLT is verbaasd dat het Fries en Nedersaksisch geen aandacht krijgen en vindt het jammer en een gemiste kans. Voor We the North wordt ingezet op meer samenwerking in het Noorden en het trekken van een breder publiek. Het EBLT wijst erop dat meertaligheid de kern is van het dna van Fryslân, Groningen en Drenthe. Meertaligheid moet juist aandacht krijgen in de culturele projecten, vindt het bureau.