Personeel van de KwadrantGroep gaat actievoeren

Medewerkers van zorginstelling de KwadrantGroep in Drachten gaan actievoeren, omdat ze vinden dat de werkdruk al heel lang te hoog is. Dinsdag gaat personeel met bitterkoekjes en honderden handtekeningen naar de raad van bestuur. Volgens een bestuurder van vakbond FNV Zorg & Welzijn lopen de medewerkers op hun tandvlees en is het tijd dat er wat gebeurt om de hoge werkdruk tegen te gaan.

Volgens de vakbond moet er een oplossing gevonden kunnen worden, omdat de KwadrantGroep een financieel gezonde organisatie is. Het ziekteverzuim is op dit moment echter hoog en volgens medewerkers zijn er meer collega's nodig om de problemen op te lossen. Zo ontstaat er ruimte voor meer aandacht voor bewoners en cliënten.