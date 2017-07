Rederijgroep JR Shipping in Harlingen wil vloot uitbreiden

De Harlinger rederijgroep JR Shipping wil de vloot uitbreiden. Daarvoor is 2,5 miljoen euro opgehaald bij een groep investeerders met wie de reder vaker zaken heeft gedaan. De scheepssector kampt al zo'n tien jaar lang met overcapaciteit en lage prijzen, maar daar lijkt nu wat verbetering in te zijn.

In 2016 vielen de activiteiten in de offshore ook nog eens af, omdat er lang niet zoveel windmolenparken in zee zijn geplaatst als gedacht. Daardoor was er geen behoefte aan de service-schepen die de reder daarvoor inzet.

JR Shipping ziet nu hier en daar weer een langzaam herstel van de prijzen. Zo nu en dan komt er een kans voorbij om een schip tegen een aantrekkelijke prijs te kopen, maar dan moet je er volgens de rederijgroep wel snel bij zijn. Om dat te kunnen doen, is er nu geld beschikbaar.