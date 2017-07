Kerk Vinkega weer open met steun van IMF

De kerk in Vinkega wordt volgend jaar weer in gebruik genomen. De kerk stond jarenlang leeg, maar kan na een verbouwing weer open. Voor de aanpassingen kreeg de Stichting Behoud Kerk Finkegea 35-duizend euro uit het Iepen Mienskipsfûns.

De kerk van Vinkega is één van de 21 projecten in Zuidoost-Friesland dat geld uit het fonds krijgt. Ander projecten die geld krijgen, zijn onder andere het dorpspark in Haulerwijk, een sportveld in Ravenswoud, een digitale wandelroute door de Kale Duinen bij Appelscha en een project om de leefbaarheid en veiligheid in Oosterwolde te verbeteren.