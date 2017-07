Welcome to the Village in 2022 fossiel- en afvalvrij

Het Leeuwarder festival Welcome to the Village wil over vijf jaar volledig fossiel- en afvalvrij zijn. Hiervoor worden bij de vijfde editie die dit weekend van start gaat, de eerste stappen gezet. Door een nieuw stroomplan zijn er minder aggregaten nodig en de aggregaten die gebruikt worden, draaien voor honderd procent op biobrandstof.

De catering voor artiesten en crew op zondag is vegetarisch, waarmee anderhalf miljoen liter water wordt bespaard. Op het festivalterrein worden geen flesjes water meer verkocht. Vitens legt een tijdelijk waternetwerk aan van ruim een kilometer lang, waardoor iedereen leidingwater kan tappen. Daarmee worden volgens de organisatie zo'n drieduizend plastic flesjes uitgespaard.

Welcome to The Village start vrijdag en duurt tot en met zondag. Het festival wordt voor de vijfde keer gehouden in recreatiegebied De Groene Ster bij Leeuwarden.