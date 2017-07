Skûtsjes moeten automatische identificatie installeren

Zeilboten die langer zijn dan 20 meter worden niet vrijgesteld van de verplichting om zich te certificeren en een Automatisch Identificatie Systeem te installeren. Dat schrijft minister Schultz van Haegen in een brief aan het IFKS-bestuur. Het bestuur had de minister gevraagd om een ontheffing, maar die geeft ze dus niet. De minister stelt dat ze dit op grond van de Binnenvaartwet niet kan doen.

Volgens nieuwe regels mogen schepen langer dan 20 meter niet op binnenwater varen wanneer ze niet over de juiste papieren en een AIS beschikken. Dit is een soort van track en trace systeem. In sommige gevallen zijn de zeilboten maar een paar centimeter langer dan 20 meter. De minister geeft wel aan dat de zeilboten het systeem niet nodig hebben wanneer ze naar de wedstrijd gesleept worden en de wedstrijd plaatsvindt in een deel van het vaarwater dat afgesloten is voor overig scheepvaartverkeer.