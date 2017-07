De politie heeft zondagavond bij snelheidscontroles de rijbewijzen ingenomen van twee automobilisten uit Leeuwarden. Een 24-jarige bestuurder reed met 171 kilometer per uur over de Haak om Leeuwarden, terwijl daar 100 het maximum is. Op de Harlingerstraatweg buiten de stad liep een 36-jarige automobilist tegen de lamp. Hij reed 136 kilometer per uur, waar 80 is toegestaan.