Zeilteam NL met Pieter-Jan Postma zesde op WK catamaran

De Friese zeiler Pieter-Jan Postma is met het Nederlands zeilteam zesde geworden op het WK M32-catamarans in Zweden. Postma is de schipper. De eerste dag wist het team zich bovenin het klassement te zeilen. Later waren de prestaties wat minder, maar ze wisten toch in de top 6 te blijven. De laatste dag kon er niet worden gevaren omdat het weer te slecht was.

Schipper Postma is tevreden met de zesde plaats. "Het was onze eerste WK in deze klasse. Wij komen uit het niets en gaan heel hard omhoog." Hij ziet wel verbeterpunten. "Bij sommige weersomstandigheden gaan wij sneller dan in andere omstandigheden. Er is nog genoeg ruimte voor verbetering."