Een jongen is zondag in Ureterp gewond geraakt nadat hij van een trampoline viel. Het ongeluk gebeurde bij een woning aan de Boerestreek. Er werd een traumahelikopter opgeroepen en er kwam een ambulance.

De jongen is met de ambulance naar het ziekenhuis gereden. Hij was bij bewustzijn. De traumahelikopter keerde terug naar vliegveld Eelde.

Hoe de jongen van de trampoline kon vallen is niet bekend. Ook over de aard van de verwondingen van de jongen is niets bekend.