Enno Kingma koning op Cambuursokken bij Rengerspartij

Het partuur Enno Kingma, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar heeft zondag op het kaatsveld van Sonnenborgh in Leeuwarden de vrije formatie Rengerspartij gewonnen. Tweede werden Bauke Triemstra, Alle Jan Anema en Hendri Kootstra. De finale eindigde in 5-2 en 6-4, maar dat gaf een vertekend beeld, want in punten zaten beide parturen vlak bijelkaar. De derde prijs was voor het partuur Jelle Attema, Jacob Klaas Haitsma en Hillebrand Visser.

Enno Kingma werd uitgeroepen tot koning van de partij. Dat kon ook bijna niet anders, zei de voorzitter van LKC Sonnenborgt, voor iemand die op Cambuursokken in de Leeuwarder kaatsarena het veld op komt.