Bij een botsing op de Drachtsterdweg in Leeuwarden is vrijdagavond een vrouw gewond geraakt. Net na de rotonde met de Tijnjeweg botsten drie auto's achterop elkaar. De gewonde vrouw zat in de middelste auto, zij klaagde over haar nek.

In de middelste en de achterste auto's zaten veel jongeren. De brandweer kwam ook, maar hoefde verder niets te doen. De politie heeft de zaak afgehandeld, over de oorzaak van de botsing is verder niets bekend.