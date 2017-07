Friese mountainbikester Anne Tauber wint nationale titel

Anne Tauber (22) uit Oranjewoud heeft in het Limburgse Landgraaf het NK mountainbiken voor dames gewonnen. Anne Terpstra werd tweede en Annemarie Worst derde.

Meteen tijdens de eerste beklimming van de berg van Snowworld ging Tauber aan kop. Ze stond die koppositie ook niet meer af. "Het werd op het laatst wel even spannend, toen mijn ouders riepen dat de voorsprong minder groot werd, maar uiteindelijk won ik vrij gemakkelijk."

Anne Tauber komt uit voor het team Habitat for Humanity uit Drachten. Teammanager Maarten Kemperman is trots op haar prestatie. "het is schitterend dat wij dit bereiken met een meisje uit Fryslân." Kemperman had er wel vertrouwen in dat het goed zou komen. Eerder deed Tauber het ook al goed in de wereldbeker.

De volgende wedstrijd die haar te wachten staat, is het EK van Italië. Dat wordt verreden op 30 juli. Daar is Tauber kanshebster bij de beloften.