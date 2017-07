In Drachten is zondagmiddag een bestelbusje uitgebrand. De auto stond geparkeerd aan de Hooglandswijk toen aan het einde van de middag de motor in brand vloog. Een omwonende zag dat en probeerde eerst zelf het vuur te doven, tot de brandwacht kwam. Het is onbekend of de blusser ook de eigenaar van de bestelbus is.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.