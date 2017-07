VIDEO: Laatste voorstelling theaterspektakel Bauck!

Het theaterspektakel Bauck! in het Hemmemapark in Berltsum heeft in totaal 4500 toeschouwers gehad. Alle negen voorstellingen, waaronder twee extra opvoeringen, waren in korte rijd volledig uitverkocht. Zaterdagavond was de laatste keer dat het publiek het verhaal over de eerste bekende Friese vrijheidsstrijdster ooit kon zien.

Deze voorstelling is vastgelegd op beeld. De organisatie van het theaterstuk is daar erg blij mee: "Het stuk verdient het om vastgelegd te worden. Iedereen moet kennis kunnen nemen van dit krijgshaftige verhaal", vindt Sjtze Sijens, voorzitter van de stichting Grut Hermana.