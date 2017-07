Rijbewijs afgepakt en boetes uitgedeeld bij alcoholcontroles

Bij alcoholcontroles in de omgeving van Surhuisterveen en Gytsjerk heeft de politie zaterdagavond en -nacht drie keer een proces-verbaal uitgedeeld. Op de N361 bij Gytsjerk werd het rijbewijs van een 20-jarige beginnend bestuurder ingenomen, omdat hij veel te veel drank op had.

Een 30-jarige automobilist uit Surhuisterveen werd in zijn woonplaats betrapt op het rijden met drank op en in Harkema liep een 43-jarige bromfietser uit die plaats tegen de lamp. Naast de boetes moeten de drie mannen een speciale cursus over alcohol in het verkeer volgen.

In totaal heeft de politie 470 blaastesten afgenomen.