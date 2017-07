Inbrekersduo aangehouden met hulp van buurtbewoner

Twee inbrekers in een school aan de Kingmastate zijn zondagochtend vroeg aangehouden met hulp van een buurtbewoner. Die hoorde rond zes uur stemmen en breekgeluiden uit de school komen en belde 112. Intussen hield hij de situatie in de gaten.

Toen de inbrekers er vandoor gingen, wist de buurtbewoner één te pakken te krijgen en vast te houden tot de politie er was. Een andere getuige hielp hem daarbij. De politie kon daarna de tweede verdachte, die nog in de buurt was, aanhouden. Het gaat om een 46-jarige man en een 17-jarige jongen, beiden uit Leeuwarden. Ze zijn voor verhoor meegenomen naar het bureau.