Schroeven in banden politieauto op Terschelling: "Triest!"

De politie van Terschelling kwam zondagmorgen voor een vervelende verrassing te staan. In alle banden van een politieauto in Midsland werden 's nachts schroeven gedraaid. Twee banden waren daardoor lek. "Dat is natuurlijk heel stoer. Maar deze auto is ook een hulpverleningsvoertuig. Triest", schrijft de politie op Facebook en Twitter.

De auto stond geparkeerd op het Sudachterom in Midsland. De politie zoekt getuigen. Zondagmorgen moest de politie alweer uitrukken om hulp te verlenen, gelukkig was er nog een andere politieauto beschikbaar.

It bericht riep op social media flink wat reacties op. "TUIG echt geen andere woorden voor. Blijf met je handen van de hulpverlening af en van de hulpverleningsmiddelen", wordt er onder andere geschreven. En sommige mensen komen ook met een oplossing als de daders worden gepakt: "Met pek en veren op de boot zetten" of "Van het eiland af en nooit meer toegang krijgen."

TRIEST! Afgel nacht hebben onverlaten in de banden van ons NOODHULPVOERTUIG schroeven gedraaid. 2 banden LEK! WIE OH WIE heeft informatie? pic.twitter.com/zJpCFrgV9G — Aldert v.d. Schaaf (@AldertvdSchaaf) July 16, 2017