Nicht schrijft emotionele column over Tjeerd van Seggeren

Een week na de dood van Tjeerd van Seggeren uit Kollumerzwaag heeft columniste Roos Schlikker een emotioneel stuk over hem geschreven voor dagblad Het Parool. De 37-jarige Van Seggeren was een neef van Schlikker. De columniste heeft er moeite mee dat er nu meer aan hem wordt gedacht als een moordzaak en niet aan hem als de persoon die hij was: "Mijn neefje Tjeerd was een neef met een leven."

"Dromerige ogen"

In haar column schrijft Schlikker over het moment dat ze de rouwkaart van haar neef ontvangt en terug moet denken aan de trouwdag van Van Seggeren en zijn vrouw: "Op zacht papier staat zijn foto. Een knap jong. Verlegen lachje. Dromerige ogen. Ik weet precies wie hij zag op het moment dat er werd afgedrukt. Ik herken zijn pak, zijn expressie. Verlegen en trots tegelijkertijd. De blik waarmee hij naar de vrouw keek die hij net getrouwd had. De blik waarmee hij naar de toekomst keek."

Onderzoek in volle gang

Tjeerd van Seggeren werd op zondagmorgen 9 juli dood gevonden bij De Westereen in een weiland bij de kruising Fogelsang-Bûterwei. Uit sectie is deze week naar voren gekomen dat hij flinke verwondingen had, onder andere aan het hoofd. Het is nog onduidelijk hoe hij om het leven is gekomen, het onderzoek is nog in volle gang. Het onderzoeksteam houdt rekening met verschillende scenario's, zoals dat hij mogelijk is aangereden.

De volledig column van Roos Schlikker is te lezen op de website van Het Parool.