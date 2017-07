Nard Brandsma koning van Burgum met nieuw pr van 21.09 meter

Bij het Keningsljeppen in Burgum heeft Nard Brandsma voor het eerst over de 21 meter gesprongen. Brandsma kwam in zijn zesde sprong tot 21.09, een nieuw persoonlijk record, en pakte zo de koningstitel Kening van Burgum. Daarmee is de Workumer de derde Fries, na Bart Helmholt en Oane Galama, die de magische grens van 21 meter voorbij springt. Sytse Bokma werd tweede met 19.90, en junior Jan Teade Nauta werd knap derde met 19.56, ook een pr.

Keninginne van Burgum werd Marrit van der Wal met 16.79. Sigrid Bokma was met 15.16 tweede.

Bij de jongens ging de prinsentitel naar Wietse Nauta. Hij sprong in de finale 17.73 en mag zich nu een jaar lang de Prins van Burgum noemen.