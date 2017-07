Crispijn Ariëns wint klassement KNSB-cup

Crispijn Ariëns uit Wolvega heeft zaterdag in Otterloo het klassement van de KNSB-cup skeeleren gewonnen. Het was een wedstrijd met een hoog tempo en veel demarrages

Ariëns was eerder wel eens weggesprint, maar werd toch weer ingehaald. Daarna gingen verschillende groepjes 'op avontuur' met daarin Crispijn Ariëns' ploeggenoot Ingmar Berga en Gary Hekman. Ariëns slaagde er toen in om alleen naar de kopgroep te rijden. In de eindsprint spurtte hij weg en kwam solo over de finish.

Tweede werd Berga en derde Hekman.