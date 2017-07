Goede prestaties Friese orkesten WMC

Zes Friese deelnemers hebben dit weekeinde in Kerkrade een podiumplaats behaald voor het tweede weekeinde van het Wereld Muziek Concours.

In de eerste divisie fanfare deden zaterdag onder meer twee Friese orkesten mee. CMV Excelsior uit Schraard behaalde 87.5 van de 100 punten. Joost Wiersma uit Jistrum deed goede zaken in de strijd om het kampioenschap. Het orkest behaalde maarliefst 93 punten.

In de tweede divisie fanfare deden ook twee Friese orkesten mee. Wilhelmina uit Easterein scoorde het hoogste. Het orkest behaalde 92.17 punten. CMV Fanfare Oranje Dokkum behaalde 88 punten.

In het Roda JC-stadion werd gespeeld door show- en marchingbands. Ook daar waren twee Friese deelnemers: Drumfanfare Oranje uit Minnertsga en Showband Sternse Slotlanders uit Franeker. Zij behaalden respectievelijk 73.38 en 70.88 van de 100 punten.

Wie in alle divisies wereldkampioen zal worden, is pas over twee weken bekend. De komende twee weekeinden zullen nog meer orkesten hun muzikale kunsten laten horen.