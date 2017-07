Partuur Van der Bos wint kaatsen in Makkum

Het hoofdklassekaatsen vrije formatie in Makkum is zaterdag gewonnen door het partuur Gert Anne van der Bos, Daniël Iseger en Tjisse Steenstra. Zij wonnen de finale met 5-4 en 6-2 van Menno van Zwieten, Hijlke Bruinsma en Erwin Zijlstra. De kleine premie was voor Enno Kingma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar.

Tjisse Steenstra werd tot koning uitgeroepen. Dit is als zijn zesde koningstitel dit jaar. Voor Daniël Iseger was dit ook een speciale partij. Zijn invalbeurt zorgt ervoor dat hij de 600-punten-grens overgaat. Hij komt nu op 601 punten. Daniël Iseger was de vervanger van de geblesseerde Taeke Triemstra.