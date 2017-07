Vernieuwde Bakkeveense Duinen officieel geopend

In Bakkeveen is zaterdag het vernieuwde Bakkeveense Duinengebied geopend. De afgelopen jaren is het gebied onder handen genomen. De tennisvelden zijn verplaatst en er is een nieuw parkeerterrein gekomen. Het gevolg daarvan is dat de recreanten die naar de Duinen toe gaan beter zicht hebben op de faciliteiten daar, zoals het zwembad en de voetbalvereniging. De dorpscommissie van Bakkeveen hoopt dat er meer gebruik zal worden gemaakt van de terrassen.

Bakkeveense Duinen 2.0

De ideeën voor de aanpassing de Bakkeveense Duinen stamt uit 2005, maar nu de aanpassingen zijn gerealiseerd, staat het volgende plan alweer klaar. Volgens Gerjen Haisma van de dorpscommissie moet er ook een voorziening komen als er sprake is van slecht weer. 'Wij willen dat er een sporthal komt, die ook gebruikt kan worden voor de recreatie.' Het doel is dat de sporthal er in 2020/2022 staat.