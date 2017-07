Steun van SC Heerenveen en NEC voor Ajax-voetballer Nouri

Voor de oefenwedstrijd SC Heerenveen - NEC in loenen op de Veluwe was er een gemeenschappelijke steunbetuiging aan Ajaxspeler Nouri. De twee aanvallers kwamen het veld op met een shirt met nummer 34, het vaste nummer van Abdelhak Nouri.

Nouri kreeg afgelopen week tijdens een oefenwedstrijd in Oostenrijk een hartstilstand. Als gevolg van die hartstilstand zijn verschillende hersenfuncties uitgevallen, zo werd later duidelijk. In de voetbalwereld maakt de tragische situatie van het jonge Ajaxtalent Appie Nouri (20) veel indruk