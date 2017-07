UPDATE: Ramen en deuren dicht vanwege uitslaande brand

Bewoners van de wijde omkgeving van Berlikum moeten ramen en deuren gesloten houden in verband met de uitslaande brand. Het geldt tot en met Dronrijp. Bij de brand kwam veel rook vrij.

Het repetitiegebouw van muziekvereniging Opmaat ging volledig verloren door de heftige brand. In het gebouw staan veel instrumenten en de kasten lagen vol muziekstukken. Ook alle prijzen, vaandels en een deel van de kleren in verloren gegaan.

De brânwacht wie gau te plak en hat noch inkele ynstruminten út it gebou rêde kinnen. Mar de brân waard al gau fûler en wie it dúdlik dat rêding in kânsleaze misje wie.

Naar alle waarschijnlijkheid de brand ontstaan door een buitenbrand. Die is overgeslagen naar het gebouw zelf. Voorzitter Jaap Akkermans van muziekvereniging Opmaat is erg aangedaan door het grote verlies. De vereniging is een fusie van de Bazuin en Klimop. Alle geschiedenis van de beide verenigingen lag ook opgeslagen in het gebouw.