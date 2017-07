Zeven projecten krijgen geld van Fonds Ooststellingwerf

De derde en laatste ronde van het Fonds Ooststellingwerf heeft zeven winnaars opgeleverd. Meer dan 800 inwoners van de gemeente Ooststellingwerf brachten vrijdag hun stem uit op initiatieven die subsidie hebben aangevraagd. Ze stemden op de projecten Parkbossen Oldeberkoop (92.000 euro), het verduurzamen van zwembad Haulewelle (102.000 euro), de Blughut (34.000 euro), multifunctioneel sportveld Donkerbroek (32.000 euro), ABO laat u genieten van het landschap (10.000 euro), Dorpspark Haulerwijk (15.000 euro) en uitbreiding kleedruimte VV Waskemeer (31.000 euro).

Het was weer spannend voor de deelnemers, want er was voor 800.000 euro aan subsidie aangevraagd, terwijl er 316.000 euro beschikbaar was. In totaal hebben 46 projecten subsidie gekregen.