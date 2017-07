Leeuwarder ijshal gaat op 19 augustus weer open voor publiek

De Elfstedenhal in Leeuwarden gaat over goed een maand al open. Op 19 augustus gaan de deuren open voor publiek en anderen die rondjes willen schaatsen. Normaliter gebeurt dat pas begin oktober. Volgens directeur Johan van der Kooi zijn er veel 'fanatiekelingen' die vragen of ze alweer mogen schaatsen.

Uit een korte enquête op internet bleek dat dat klopte en toen is de knoop doorgehakt. Dat is gedaan in goed overleg met de directie van ijshal Thialf in Heerenveen. Die hal gaat begin september weer open. Van der Kooi hoopt dat ook de topploegen weer langs komen om te trainen.