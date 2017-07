"Er is niet een keer hetzelfde, het Wad is elke dag anders"

Luppo Deuntje uit Drachten is al 21 jaar wadloopgids en heeft al meer dan 800 keer het Wad overgestoken. Hij zit dan ook vol verhalen: over die keer dat hij met een schoolklas onderweg was en er donderwolken verschenen. Toen hij belde met het kantoor van de wadloopvereniging werd hem verteld dat hij gewoon kon doorlopen, want op de radar was niets te zien. Luppo vertrouwde het niet en besloot toch om terug te gaan. Zo snel mogelijk zochten ze de vaste wal op. Net op tijd konden ze een boerenschuur bereiken. Het noodweer was zo snel opgekomen dat het op de radar nog niet te zien was.

Willem-Alexander

Of neem het verhaal van zijn collega wadloopgids die een hartaanval kreeg en overleed... midden op het Wad. Luppo Deuntje kan ook smakelijk vertellen over een geheime wadlooptocht een jaar als acht geleden. Hij mocht tegen niemand zeggen dat hij een een tocht zou maken naar Engelsmanplaat (De Kalkman) omdat het gezelschap bestond uit de koninklijke familie. "Alex pakte mijn stok en ging dwars door de geulen, het maakte hem niets uit."

Geartsje de Vries tekende zijn verhalen op toen ze in een klein groepje van Holwerd naar Ameland liep en ook met mensen uit de groep had ze hele gesprekken. Zo vertelde een deelnemer uit Limburg dat het waarschijnlijk zijn laatste keer was omdat hij sinds een jaar Parkinson heeft. Natuurlijk komt ook het bijzondere karakter van het Wad aan de orde. "De leegheid van die enorme vlakte.... Leeg maar toch elke keer weer anders, het maakt mij klein".

In Buro de Vries zondag een verslag van de zo nu en dan behoorlijk pittige tocht die Geartsje maakte.