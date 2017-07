Facebook-actie moeder helpt zoon met ASS aan plek op school

Een jongen van 16 uit Franeker wilde graag zijn diploma halen, maar kon niet naar school. Het klinkt vreemd, maar het gebeurt. Het gaat om Jurre, een pseudoniem voor een jongen uit Franeker. Hij heeft ASS, een vorm van autisme, en kon daarom niet naar school. Zelfs in het speciaal onderwijs konden ze hem niet helpen en daarom had Jurre geen leerplicht meer. Hij kreeg plek op zorgboerderij Lyts Tolsum en daar kreeg hij ook onderwijs aangeboden. Dat ging zo goed dat Jurre in één jaar twee schooljaren inhalen.

Na de zomervakantie zou hij naar het vierde jaar van het VMBO-TL onderwiis gaan. Maar daar gaat het nu mis. De gemeenten die over de budgetten gaat steken er een stokje voor, want zorggeld mag niet gebruikt worden voor onderwijs en andersom. Jurre kan daardoor geen diploma halen en dat frustreert hem en zijn moeder enorm.

In een bericht op Facebook beschrijft moeder Laura van Twilltert haar frustratie over het systeem. Dat bericht werd in korte tijd al meer dan tweeduizend keer gedeeld. En dat delen hielp onmiddellijk. De CDA-fractie in de Tweede Kamer zette de afdeling Franeker aan het werk. Ambtenaren van de gemeente kwamen meteen en actie en gemeenteraadsleden uit andere gemeentes vroegen om opheldering. Voor Jurre was er goed nieuws: De gemeente Franekeradeel garandeert dat hij zijn opleiding kan afmaken.

Voor zijn moeder Laura van Twillert is de strijd nog niet voorbij, want naast Jurre zijn er nog zeker zeven andere kinderen met hetzelfde probleem. Die vallen door vergelijkbare ambtelijke regels tussen wal en schip en moeten geholpen worden.