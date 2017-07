Kraanvogelexpositie voor slachtoffer MH17-ramp in Emmen

Aanstaande maandag om 15.20 is het precies 3 jaar geleden dat vlucht MH17 boven Oekraïne uit de lucht werd geschoten. 298 mensen kwamen bij de ramp om. Eén van de slachtoffers was Hieke Raap, van oorsprong van Driesum. Haar kollega, docent Tjitske Dijkstra, wilde dit niet zomaar voorbij laten gaan en bedacht een plan: duizend kraanvolgens vouwen.

Die duizend vogels waren er in een paar weken, maar de actie kreeg wereldwijd aandacht en de kraanvogels stroomden binnen. Het resultaat is een expositie in de oude dierentuin van Emmen met maar liefst 298.000 kraanvogels; duizend voor ieder slachtoffer. Maandag wordt de expositie in het Afrikahuis van de oude dierentuin van Emmen geopend door burgemeester Eric van Oosterhout. Ook de brieven die de makers van de kraanvogels meestuurden zijn onderdeel van de expositie.