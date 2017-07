Frjentsjer fiert feestlike ôfslúting Franeker Waddenpoort

In Franeker wordt dit weekeinde het project Franeker Waddenpoort feestelijk afgesloten. Met dit project is de stad zowel over de weg als over het water beter bereikbaar geworden. Er zijn drie nieuwe bruggen bijgekomen en veel aanlegplekken. Het hele weekeinde is er van alles te doen in de stad, zoals het Oldtimer en Schepenfestival. De festiviteiten begonnen gisteravond met een vlootschouw van oldtimerboten.

De komende tijd staan er nog meer evenementen op het programma, zoals de aanpak van het stationsplein, de bochtverbreding van het Van Harinxmakanaal en de vernieuwing van de Zuiderkade.