Ton Anbeek wordt directeur fan fietsenfabrikant Accel Group

Fietsenfabriek Accel Group in Heerenveen krijgt per 1 november Ton Anbeek als directeur en voorzitter van de raad van bestuur. Hij volgt René Takens op, die in april na 18 jaar afscheid nam van het bedrijf. Anbeek werkt nu nog bij Beter Bed, daar is hij al zeven jaar directeur. Hij was toe aan een nieuwe uitdaging en die hoopt hij bij Accel te vinden.

De Raad van Commissarissen van Accel is blij met de komst van Anbeek. Die wordt verantwoordelijk voor de invoering van de nieuwe strategie. De aandeelhouders besluiten in oktober over de benoeming.