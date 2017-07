Verdachte Tsjûkemarmoordzaak in hoger beroep vrijgesproken

Een van de verdachten in de Tsjûkemarmoordzaak is vrijdag in de hoger-beroepzaak vrijgesproken. Het gaat om de 21-jarige zoon van de tabakswinkelier. Die man was de hoofdverdachte in de zaak, maar hij overleed in zijn cel voordat de rechtszaak was begonnen. In december 2015 was de zoon door de rechtbank tot acht jaar cel veroordeeld, maar het hof kwam tot de conclusie dat een belastende verklaring niet genoeg werd ondersteund door andere bewijzen.

De verdachte ontkende dat hij betrokken is geweest bij de moord op de 35-jarige Omar Kourrich. Kourrich werd in juni 2013 met een honkbalknuppel doodgeslagen. Op de parkeerplaats van de A6 bij het Tsjûkemar werd zijn lichaam in brand gestoken. Twee andere verdachten van 32 en 29 jaar, werden veroordeeld tot twee en vier jaar cel.

De oudste van de twee zou hebben geholpen bij het verbranden van het stoffelijk overschot, de ander zou de tape hebben geleverd waar het slachtoffer mee was vastgebonden en gekneveld.