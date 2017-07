De Nederlandse volleybaldames, met Friezin Marrit Jasper uit Sneek, zijn het tweede weekeinde van de World Grand Prix begonnen met een overwinning. In het Russische Kaliningrad waren de Oranjevrouwen vrijdagavond in drie sets te sterk voor België. Het werd 25-22, 25-19 en 25-21 in het voordeel van Nederland.

Voor de volleybaldames was het de derde overwinning in de vierde groepswedstrijd. Zaterdag komt Oranje opnieuw in actie, dan wacht de Dominicaanse Republiek als tegenstander.