Eis: jeugd-tbs voor 19-jarige brandstichter

Tegen een 19-jarige jongen uit Oosterwolde, die brand heeft gesticht in een woning van Talant, heeft het Openbaar Ministerie jeugd-tbs geëist. De jongen was het daarmee eens, hij denkt dat opname in een gesloten instelling voor minimaal twee jaar geschikt voor hem is. De reden voor de brandstichting was ook dat hij zich daar niet veilig voelde, met de brand hoopte hij daar weg te kunnen.

De jongen heeft last van een hechtingstoornis en het gaat vooral mis wanneer hij drugs heeft gebruikt. De Leeuwarder rechtbank doet over twee weken uitspraak.