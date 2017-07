Ooststellingwervers stemmen op innovatieve projecten

Van de aanschaf van een beamer voor de seniorenclub tot een voorstel voor laagdrempelig fietsen van de fietsclub: het zijn een paar ideeën die zijn ingediend in Ooststellingwerf. Die gemeente heeft drie ton te verdelen. Bijelkaar doen zo'n 35 initiatiefnemers vrijdag op de Boerestreek in Appelscha hun best om geld uit het fonds binnen te halen. Er is echter voor meer dan acht ton aangevraagd. Burgers stemmen op de projecten die geld moeten krijgen.

Maatschappelijke betrokkenheid

"Het is de derde keer dat we dit doen, er was een miljoen beschikbaar, en dat hebben we in drieën geknipt," vertelt wethouder Engbert van Esch. "Er komen steeds meer ideeën, en vaak ook innovatieve. Burgers bedenken dingen waar wij als ambtenaren niet aan denken. Een idee is bijvoorbeeld om het bos van Oldeberkoop te laten opknappen en dan op termijn het onderhoud door mensen met een beperking te laten doen. Zoiets past bij onze doelstelling op op termijn de maatschappelijke betrokkenheid te vergroten." Het geld komt uit belastingen en gaat nu terug naar de gemeenschap. "Na een evaluatie willen we kijken of we dit structureel mogelijk kunnen maken. De initiatieven zijn goed."

In het eerste uur zijn al 300 stemmen uitgebracht. De wethouder hoopt op 1.200 stemmen. Het stembureau is tot 19.00 uur open. Met de stemmen van de adviescommissie erbij komt de einduitslag waar het college zaterdag al over zal praten.