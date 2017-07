Groninger vlaggenschip vaart voortaan onder de Friese vlag

Het Groninger vlaggenschip de Voorwaarts Voorwaarts komt in Friese handen. Scheepswerf SRF shipbuilding in Harlingen heeft het gekocht. Zo is er bijvoorbeeld lekkage aan boord. De Tweemastkoftsjalk moet voor 100.000 euro worden opgeknapt. Eigenaar Lex Tichelaar van SRF gaat daar na de zomer mee aan de slag. De Groninger, van huis uit, zag het schip en wist direct dat hij het wilde hebben.

Het is volgens hem een stukje Groninger historie dat moet worden behouden. Als de Voorwaarts Voorwaarts weer bij de tijd is, wil hij het zelf in de vaart brengen en exploiteren. Het schip voer twee jaar geleden in Leeuwarden nog tegen de Noorderbrug in Leeuwarden. Daarbij raakte één persoon gewond.