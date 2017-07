Weer vernielingen op terrein zandsculpturenfestival Sneek

De organisatie van het zandsculpturenfestival is opnieuw getroffen door vernielingen. Nu is bij het zandkasteel aan de Bolswarderweg in Sneek voor duizenden euro's schade aangericht. In april werd de organisatie ook al eens getroffen door een inbraak op hetzelfde terrein, daarbij werd zoveel schade aangericht, dat het het einde betekende van de editie van het festival in 2017. Volgend jaar wil de organisatie met CH2018 flink uitpakken.

Van het Openbaar Ministerie kregen de organisatie vrijdag te horen dat er wel bekentenissen zijn, maar dat er geen rechtszaak komt. Alec Messchaert van de organisatie is boos en gefrustreerd door de gang van zaken, helemaal toen later vrijdag duidelijk werd dat er op het locatieterrein opnieuw vernielingen zijn aangericht. De organisatie doet ook nu aangifte bij de politie.