"De schuddende billen van die dames, het is geen gezicht!"

Fryslân loopt, ondanks de deelname van vier Friezen aan het EK vrouwenvoetbal, nog niet echt warm voor het evenement. Sherida Spitse, Loes Geurts en Sisca Folkertsma spelen mee en Foppe de Haan is assistent-bondscoach.

Op de vrijdagsmarkt in Leeuwarden zeggen zowel mannen als vrouwen niet de televisie aan te zetten voor de wedstrijden van de Oranje Leeuwinnen. "Alles is een paar tempootjes lager, ik vind het niets aan om naar te kijken," zegt een jongen.

Billen

"Ik kijk er wel naar, het is afwachten hoe ver ze komen, maar ik kijk alles!" zegt een wat oudere man. "Ik verwacht de halve finale. Ik volg het voetbal van de vrouwen van Oranje en vind dat ze de laatste tijd beter zijn geworden," zegt iemand anders. "Alleen als de dames het heel goed doen, zet ik de TV aan. Anders kijk ik liever de Tour de France." "Al die schuddende billen van die dames, het is geen gezicht!" Een vrouw van een jaar of dertig zegt: "Ik heb zelf als meisje gevoetbald en ik hoop dat de dames goed hun best doen. Al vind ik wel dat het lijf van een man wat geschikter is voor voetbal."

Bij Boekhandel Van der Velde in Leeuwarden hebben ze wel gemerkt dat vrouwenvoetbal populairder is geworden. De verkoop van boeken over Vrouwen-voetbal is gestegen.