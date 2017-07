Friese muzikanten strijden om podiumplek op WMC

Veel Friese muzikanten reizen dit weekend weer naar Kerkrade. Deze maand wordt daar het Wereld Muziek Concours, WMC, gehouden. In de eerste divisie Fanfare zullen Christelijke Muziekvereniging Excelsior Schraard en Muziekvereniging Joost Wiersma Jistrum het podium opgaan. Beide verenigingen zullen onder andere het verplichte werk Diamond for Parker van Rob Goorhuis spelen. Dit werk is speciaal gecomponeerd voor de Jouster Fanfare.

Wilhelmina Easterein en CMV Fanfare Oranje Dokkum strijden in de tweede divisie om de titel wereldkampioen. Ook in het stadion van Roda JC by de mars en showwedstrijden melden Friese orkesten zich. Drumfanfare Oranje Minnertsgea zal meedoen aan de marswedstrijden. Showband Sternse Slotlanders uit Franeker gaat zaterdag en zondag het veld op.

Alle orkesten krijgen dit weekend een puntenaantal te horen, maar een winnaar wordt pas in het laatste weekend van juli bekend gemaakt omdat de komende weekenden nog orkesten moeten spelen.