Kabinet wil financiële compensatie Q-koorts-patiënten

Het kabinet wil toch komen met financiële compensatie voor Q-koorts-patiënten. Ze willen daarvoor tien miljoen euro reserveren. De Tweede Kamer is daar vrijdag over geïnformeerd. De Q-koorts brak uit in 2007, officieel zijn er in ons land 75 mensen gestorven aan de ziekte. Ook in Friesland zijn er patiënten.

In januari heeft de rechter nog uitgesproken dat de overheid genoeg heeft gedaan aan voorlichting en dat de maatregelen die genomen zijn ook voldoende waren. Het kabinet stelt nu dat de Q-koorts grote gevolgen heeft gehad en wil met de compensatie die gevolgen erkennen.