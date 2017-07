Grootste klimcentrum van Fryslân moet in Leeuwarden komen

BV Sport wil in de loop van 2018 het grootste klimcentrum van Fryslân bouwen. Het duizend vierkante meter grote centrum moet een plekje krijgen op de Sportcampus Fryslân, waar nu zwembad de Blauwe Golf en de Hogescholen NHL en Stenden al zijn gevestigd. In het klimcentrum moet het mogelijk worden om bijvoorbeeld te abseilen of aan caving te doen. Dat is een soort klimmen door rotspartijen.

Verder moet er ruimte komen voor klimmuren, een boulder-ruimte en clip and climb. BV Sport zal zelf de kosten van het gebouw betalen. De gemeente Leeuwarden moet nog een vergunning afgeven voor de bouw. De opdracht voor de bouw is voor sport-bouwbedrijf Vaessen, die eerder al sporthal Rengers realiseerde.