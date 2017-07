Huizen aan Oerterpfallaat krijgen monumentale status

Het straatje Oerterpfallaat aan de oostkant van Drachten is een gemeentelijk monument geworden. Alle vijf huizen aan dit straatje hebben nu de monumentenstatus. De historische vereniging Smelne's Erfskip had het verzoek ingediend bij de gemeente. De provinciale welstandscommissie Hûs en Hiem heeft er positief advies over uitgebracht. De commissie spreekt van een "ensemble van huizen dat in het verleden nauw verbonden was met de vaart van Drachten naar Ureterp en de sluis''.

De huizen zijn afkomstig uit de achttiende en de negentiende eeuw, het gaat om een ssluiswachtershuis, een koopmanshuis en een woning. Volgens Smelne's Erfskip is het heel belangrijk dat het Oerterpfallaat met de lintbebouwing deze monumentenstatus krijgt, omdat het - met het Bûtenstfallaat aan de andere kant van Drachten - een belangrijk stuk geschiedenis weergeeft.

Van de vijf huizen in het buurtschap Oerterpfallaat hadden twee al een monumentale status. Nu hebben ook de huisnummers, 2,4 en 5 deze status gekregen. Het betekent dat de huizen niet zomaar aangepast en veranderd kunnen worden, maar het betekent ook dat de bewoners subsidie kunnen krijgen als ze wat verbouwen willen.