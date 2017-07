Scholen Terherne en Terkaple werken samen

Terherne en Terkaple hebben nu gezamenlijk één school. Die nieuwe school is vrijdag officieel geopend, en de nieuwe naam is Bloei. De keuze om van KBS It Twaspan in Terkaple en OBS 't Kampke in Terherne één school te maken, heeft alles te maken met de krimp. Het blijft geen papieren samenwerking; de kinderen op beide locaties komen elkaar in het nieuwe schooljaar geregeld tegen.

Bovendien is een nieuwe wijze van lesgeven ontwikkeld waar de kinderen veel meer buiten het klaslokaal les krijgen, zoals in een volkstuin. Ook de talenten van de ouders worden gebruikt.