Sectie op lichaam Van Seggeren: mogelijk aangereden

De 37-jarige Tjeerd van Seggeren uit Kollumerzwaag is mogelijk aangereden. Bij het NFI is sectie verricht op zijn lichaam. Uit die sectie is gebleken dat het slachtoffer flinke verwondingen had, onder andere aan zijn hoofd. Het onderzoeksteam houdt rekening met diverse scenario´s, zoals dat hij mogelijk is aangereden. Eerder werd gezegd dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen.

Tips

Het onderzoek naar de dood van Van Seggeren is nog in volle gang. Er zijn ruim 25 tips binnengekomen. Een deel gaat over wat mensen gezien hebben buiten het terrein van het muziekfestival. De politie zoekt nog meer tips, mogelijk hebben mensen een voertuig met schade gezien.

Van Seggeren werd zondagochtend dood gevonden bij De Westereen in een weiland bij de kruising Fogelsang-Bûtenwei. Hij was zaterdagavond bij het muziekfeest Freeze Forze Beach Fest in De Westereen. Op een gegeven moment vertrok hij en werd er niets meer van hem vernomen.

Mensen kunnen de politie bellen op 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.