Deze Friese voetbalvrouwen willen het EK winnen

Het Europees Kampioenschap vrouwenvoetbal begint zondag om 18.00 uur. De Oranje Leeuwinnen spelen de openingswedstrijd in Utrecht tegen de vrouwen van Noorwegen. Voor het eerst is Nederland gastheer. Er zit ook een Fries tintje aan dit EK, want Foppe de Haan is aanwezig als assistent van bondscoach Sarina Wiegman. Als Friese speelsters komen keepster Loes Geurts, Sherida Spitse en Sisca Folkertsma in actie in Oranje.

Loes Geurts (31) uit Hichtum is de keepster van het team. Ze speelt bij Paris Saint-Germain en stond met de Franse club in de finale van de Champions League. Ze heeft al 117 interlands gespeeld. Haar carrière begon ze bij vv RES uit Bolsward.

Sherida Spitse (27) uit Sneek is middenvelder en voetbalt bij FC Twente. Ze heeft al 132 interlands gespeeld en is de eerste speelster waar een transferbedrag voor is betaald. Ze begon haar carrière bij VV Sneek en speelde vijf seizoenen bij SC Heerenveen.

Sisca Folkertsma (20) uit Sloten is aanvaller en speelt bij Ajax. Ze is de jongste in de selectie en heeft 7 interlands gespeeld. Eerder speelde ze bij SC Heerenveen.

Wedstrijdschema

De vrouwen zitten ook nog in de poule met Denemarken (dinsdag 20 juli, 20.45 uur) en België (maandag 24 juli, 20.45 uur). De kwartfinales worden gespeeld op 29 en 30 juli, de halve finale op 3 augustus en de finale op 6 augustus. De NOS zendt alle wedstrijden live uit. De wedstrijden worden gespeeld in de stadions in Breda, Tilburg, Rotterdam, Utrecht, Doetinchem, Deventer en Enschede.

Duitsland is de regerend Europees kampioen. Debutanten zijn Oostenrijk, België, Schotland en Zwitserland.