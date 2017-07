Waar moeten goede wadloopschoenen aan voldoen?

Wadlopen is leuk, maar je kunt je schoenen na afloop wel wegggoien. Ze zitten onder de zwarte blubber en stinken verschrikkelijk. De Waddenvereniging is nu een nieuw type schoen aan het testen, die zowel duurzaam als hip moet zijn. "Je moet ermee het Wad op kunnen, maar ze net zo goed in de stad kunnen dragen," vertelt Renate de Backere van de Waddenvereniging.

Prototype

De schoenen moeten aan een aantal eisen voldoen: goed blijven zitten, schoon te maken zijn, een stevige zool hebben, gemakkelijk aan en uit te trekken zijn en moet natuurlijk warme en droge voeten houden. Ze werken met het bedrijf Blue Loop Orginals uit Twente en ontwerpster Petra Beins. "Er is een prototype gemaakt en dat wordt nu uitgetest. De schoen is van recyclebaar materiaal gemaakt en de zool komt uit een fabriek in Portugal."

Deze zomer testen vrijwilligers de schoenen en na de zomer komen ze bij elkaar om ervaringen uit te wisselen.De schoenen zijn voorlopig nog niet te koop. "Ik hoop dat ze volgend jaar op de markt komen. We willen met het beste materiaal de beste schoen maken."