Zappelin lanceert Fries vakantieboek voor kinderen

Peuter- en kleuterzender Zappelin van de NPO heeft dit jaar een vakantieboek in het Fries uitgebracht. De spelletjes, verhaaltjes en liedjes over Nijntje, Woezel & Pip en Winnie de Pooh zijn allemaal in het Fries. Verder staan er ook verschillende echte Friese dingen in zoals verhaaltjes over Tomke en een kleurplaat van de Friese vlag. De Friese editie is een idee van uitgeverij FC Klap, omdat het vakantiedoekboek van Zappelin dit jaar 15 jaar bestaat. Het vakantieboek heeft een oplage van 10.000 stuks.